В Смоленске в Вишенках обезвредили артиллерийские снаряды времён войны. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Заявка об обнаружении боеприпасов времён войны поступила от УМВД в четверг, 16 февраля.

Сообщалось, что в посёлке Вишенки нашли два артиллерийских снаряда калибра 88 миллиметров.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, специалисты Пожарно-спасательного центра уничтожили взрывоопасные предметы в установленном порядке.

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