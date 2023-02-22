В 2023 году «Квадра» капитально отремонтирует теплосети на ряде улиц Смоленска. Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Губернатор Алексей Островский и глава города Андрей Борисов провели в Москве рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Квадра» Ксенией Сухотиной, в ходе которой обсудили вопросы обеспечения надежного теплоснабжения потребителей при прохождении отопительного периода в регионе. В рамках обсуждения речь шла о капитальном ремонте ветхих теплосетей в районе улиц Тенишевой и Докучаева, виадука (Пятницкого трубопровода), а также реконструкцию теплосетей по улицам Кирова - Раевского – Памфилова в Смоленске.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в социальной сети.

Алексей Островский отметил, что в прошлом году «Квадра» вошла в дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Русатом Инфраструктурные решения». По словам губернатора, число аварий на теплосетях заметно сократилось. Он выразил уверенность в том, что ситуации, подобные недавней, когда в зоне отключения оказались почти 300 жилых домов, «постепенно уйдут в прошлое»:

– Мы удовлетворены тем, как в последние годы компания инвестировала в обновление теплосетей и модернизацию фондов в городе Смоленске, что в итоге привело к значительному сокращению, как числа аварий, так и времени проведения ремонтных работ, – подытожил глава региона на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска на месяц ограничат движение транспорта из-за ремонта «Квадры». Специалисты проведут работы на теплосетях.