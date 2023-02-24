В Смоленске ветеран поздравил участников СВО с Днём защитника Отечества. Фото: пресс-служба администрации города.

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Якунин обратился к участникам специальной военной операции и поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. Видеообращением поделились поделились в пресс-службе администрации города.

Герой войны, который в 16 лет ушел на фронт, за храбрость и самоотверженность награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За боевые заслуги» и другими юбилейными медалями.

В послевоенные годы Виктор Васильевич стоял у истоков создания смоленской фабрики "Шарм". Награжден орденом «Трудового Красного Знамени». Сегодня заслуженный ветеран проводит большую гражданско-патриотическую работу по воспитанию молодого поколения смолян.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске состоялся митинг-концерт в честь защитников Отечества. В нем приняли участие порядка тысячи человек.