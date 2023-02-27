Смоленский педагог и ветеран ВОВ Александр Басов ушёл из жизни. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В возрасте 98 лет ушел из жизни выдающийся смоленский педагог, ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович Басов. Об этом 26 февраля рассказали близкие Александра Петровича в социальных сетях.

Каждый год 9 мая Александр Петрович приходил на митинг к родной Катынской школе, директором которой он являлся на протяжении 30 лет. Ветеран очень любил детей, а школьники и педагоги всегда ждали с ним встречи – добрый, замечательный человек, который так много пережил.

Александр Басов родился в 1925 - к началу войны ему было всего 16. В 1942 году он вместе с братом Анатолием вступил в партизанский отряд на территории нынешнего Монастырщинского района. Весной 1942 года отряд начал действовать при активном участии братьев Басовых. Анатолию доверили ручной пулемет Дегтярева, а Александр носил пулеметные диски, коробку с патронами. Нападали как на немецкие гарнизоны, так и на полицаев.

При перестрелке Александр Петрович получил ранение. За все боевые заслуги он был награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г.».

Некоторые из многочисленных наград он надевал и на праздник для встречи со школьниками. Это ордена Великой Отечественной войны и «Знак Почета», медали «За Победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».

После войны Александр Петрович девять лет преподавал английский язык в Кардымовской средней школе. А в Катынскую школу пришел в 1959 году - 30 лет проработал директором, а после продолжал преподавать английский язык. После выхода на пенсию он продолжал навещать коллег и учеников.

Прощание с Александром Петровичем пройдет на территории Катынской школы завтра, 27 февраля, в 14:40.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ветеран поздравил участников СВО с Днём защитника Отечества. Виктор Якунин пожелал бойцам здоровья и уверенности в своих силах.