За 5 лет в Смоленске 1160 человек получат новое жилье вместо аварийного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном центре продолжается реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети, с 2019 года по 2023-й включительно будет расселено около 19 тысяч квадратных метров – это 486 квартир для 1160 человек.

Квартиры для этих целей приобретаются специально за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, регионального и местного бюджетов.

На сессии горсовета депутаты поддержали 25 решений о менах квартир в аварийных домах на новое жильё.

Всего, на этапе программы 2022-2023 годов в областном центре планируется расселение порядка 11 тысяч квадратных метров жилья – будет приобретено 284 квартиры – жилищные условия смогут улучшить 645 смолян.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске отремонтируют зал хореографии и спортплощадку института искусств. Губернатор Алексей Островский проинспектировал состояние материально-технической базы учреждения.