Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 11:33

Смоленск стал частью туристического проекта «Дорогами Екатерины II»

В рамках его реализации планируется разработать туристический маршрут, связанный с историческим наследием императрицы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленск стал частью туристического проекта «Дорогами Екатерины II». Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Смоленск стал частью туристического проекта «Дорогами Екатерины II». Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Смоленск включили в число регионов, входящих в туристический маршрут «Дорогами Екатерины». Об этом сообщил глава города Андрей Борисов после прошедшей в Брянске российско-белорусской деловой встречи «Содружество – 2023».

Смоленск Екатерина II посетила дважды: в 1780 и 1787 годах. Благодаря приезду императрицы город получил обустройство места, которое сейчас все смоляне знают как парк «Блонье». Также Смоленску был возвращен древний герб, на котором изображена на золотом лафете чугунная пушка с сидящей на ней райской птицей гамаюн.

– Учитывая эти исторические факты, посчитали необходимым включить Смоленск в число регионов, входящих в туристический маршрут «Дорогами Екатерины, – добавил Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что житель Смоленской области стал победителем Всероссийского конкурса «Защитники Отечества». Его рисунок войдёт в серию-коллекцию праздничных открыток.