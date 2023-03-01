Смоленск стал частью туристического проекта «Дорогами Екатерины II». Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсети.

Смоленск включили в число регионов, входящих в туристический маршрут «Дорогами Екатерины». Об этом сообщил глава города Андрей Борисов после прошедшей в Брянске российско-белорусской деловой встречи «Содружество – 2023».

Смоленск Екатерина II посетила дважды: в 1780 и 1787 годах. Благодаря приезду императрицы город получил обустройство места, которое сейчас все смоляне знают как парк «Блонье». Также Смоленску был возвращен древний герб, на котором изображена на золотом лафете чугунная пушка с сидящей на ней райской птицей гамаюн.

– Учитывая эти исторические факты, посчитали необходимым включить Смоленск в число регионов, входящих в туристический маршрут «Дорогами Екатерины, – добавил Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что житель Смоленской области стал победителем Всероссийского конкурса «Защитники Отечества». Его рисунок войдёт в серию-коллекцию праздничных открыток.