СК выявил новые эпизоды преступной деятельности экс-ректора Смоленского физуниверситета Георгия Греца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Органы Следственного комитета России по региону выявили новые эпизоды преступной деятельности бывшего ректора Смоленского физуниверситета Георгия Греца. Установлено, что на тот момент ректор получил взятку от гражданина — не менее семи миллионов рублей — за размещение на земельном участке университета контейнера с комплексом вычислительного оборудования внутри, и технологическое присоединение этого энергопотребляющего оборудования к газогенераторной котельной. Позже эту «ферму» по добыче криптовалюты украли.

Ранее в отношении экс-ректора возбудили четыре уголовных дела, в том числе новых: за получение взятки в особо крупном размере; два эпизода превышения должностных полномочий; незаконные приобретение и хранение боеприпасов. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также других преступлений продолжается.

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