Смоленский облсуд оставил в силе решение по делу о смерти мальчика от удара током. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Смоленской области потребовала от администрации Монастырщинского района, ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» и ПАО «Ростелеком» 3 миллиона рублей в качестве компенсации за смерть своего ребенка от удара током. Мальчик, взбираясь на крышу здания, схватился двумя руками за провода под напряжением 380 В и скончался на месте.

Суд первой инстанции решил, что наступившая мгновенная смерть ребенка находится в прямой причинно-следственной связи с деятельностью ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», должностным лицом которого не было своевременно отключено электроснабжение здания от воздушной электролинии, сообщили в Смоленском областном суде.

В пользу матери взыскали 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации «за испытанные моральные и нравственные страдания». Ответчик и истец подали апелляционные жалобы, однако решение оставили без изменений.

Ранее «КП» писала, что СК выявил новые эпизоды преступной деятельности экс-ректора Смоленского физуниверситета Георгия Греца. Сейчас обвиняемый находится под стражей.