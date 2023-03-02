В одной из квартир Смоленска загорелась «плантация» растительного наркотика. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Смоляне, живущие в одном из многоквартирных домов по улице Исаковского, почувствовали запах, доносящийся из соседней квартиры, и вызвали полицию. Стражи порядка прибыли на место вместе с пожарными.

В ходе осмотра места ЧП выяснилось, что в квартире произошло короткое замыкание. Кроме того, полицейские обнаружили комнату с оборудованной теплицей, в которой находились горшки с кустами, внешне схожими с наркотиком растительного происхождения, а также пластиковые контейнеры с приготовленным к сбыту запрещённым веществом. Кроме растений из помещения изъяли осветительные приборы, вентиляторы, обогреватели и другое оборудование. Все это отправили на экспертизу.

Специалисты подтвердили, что 29 изъятых кустов (общей массой свыше 1,5 килограмма) являются именно наркотиком, а «трава» в контейнерах – готовым запрещённым веществом свыше 356 граммов.

К незаконному обороту наркотических веществ определили причастность 50-летнего местного жителя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Он пояснил, что в квартире родственника выращивал растения и изготавливал наркотик для употребления в личных целях, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате были возбуждены уголовные дела по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Расследование продолжается.

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