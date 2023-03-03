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НовостиОбщество3 марта 2023 14:06

Главврач Смоленского травмацентра Анатолий Овсянкин стал заслуженным врачом РФ

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Главврач Смоленского травмацентра Анатолий Овсянкин стал заслуженным врачом РФ. Фото: страница Анатолия Овсянкина в социальных сетях.

Главврач Смоленского травмацентра Анатолий Овсянкин стал заслуженным врачом РФ. Фото: страница Анатолия Овсянкина в социальных сетях.

Главный врач федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Анатолий Овсянкин стал Заслуженным врачом РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Травматологический центр работает в Смоленске больше 10 лет. За это время квалифицированную помощь получили более чем четверть миллиона жителей 72 регионов России.

Ранее «КП» писала, что первый семинар-практикум для родителей состоится 6 марта в Смоленске. Смоляне получат консультации от узкопрофильных специалистов.