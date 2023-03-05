Военный учебный центр заработает в Смоленском государственном университете с 1 сентября. Фото: пресс-служба СмолГу.
Студенты Смоленского государственного университета вместе с дипломом смогут получить военный билет с военно-учётной специальностью. Военный учебный центр в вузе начнёт работать с 1 сентября.
В пресс-службе СмолГу отмечают, что прием заявок от желающих уже стартовал. Обучение в ВУЦ доступно студентам, осваивающим программы бакалавриата и специалитета. Центр будет специализироваться на основных программах военной подготовки, реализуемых в ведущих военных вузах страны.
– Выпускник ВУЦ СмолГУ при получении диплома по основной образовательной программе получает военный билет с военно-учётной специальностью, что позволяет ему без прохождения военной службы по призыву подписывать контракт со всеми силовыми структурами РФ для прохождения службы на должностях подлежащих замещению офицерами, а с МО РФ на должностях солдат и сержантов, — подчеркнули в университете.
Первоначальный отбор и вступительные испытания для кандидатов на поступление в военный учебный центр начнутся в апреле 2023 года.
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