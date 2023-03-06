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НовостиОбщество6 марта 2023 14:00

Программа «Городские практики» впервые пройдет в Смоленске

В ней смогут принять участие профессионалы в сфере развития городской среды регионов России
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Программа «Городские практики» впервые пройдет в Смоленске. Фото: «Архитекторы.рф».

Программа «Городские практики» впервые пройдет в Смоленске. Фото: «Архитекторы.рф».

В Смоленске впервые пройдёт бесплатная просветительская программа «Городские практики». Её цель — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.

Программа является частью проекта «Архитекторы.рф» и включает в себя краткосрочные интенсивы, в которых принимают участие архитекторы, градостроители, предприниматели, представители государственной и муниципальной власти, социологи и экономисты.

Помимо Смоленска, в 2023 году интенсивы пройдут ещё в 8 городах России. Дату старта приёма заявок на участие в каждом городе можно будет найти на сайте.

Самые активные участники этого года отправятся в бесплатную образовательную экспедицию по 2-3 городам страны.

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