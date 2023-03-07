В Смоленской области объявили карантин по гриппу и ОРВИ в четырёх школах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учебно-воспитательный процесс частично приостанавливался в четырех классах трех школ региона из-за роста заболеваемости гриппа и ОРВИ. Полностью учебно-воспитательный процесс приостанавливался в одном учреждении Смоленской области.

На 9 неделе 2023 года (с 27 февраля по 5 марта) уровень заболеваемости по совокупному населению в Смоленске был выше порогового уровня на 26,3%. По информации регионального Роспотребнадзора, она регистрируется во всех возрастных группах, но реже – среди детей до 6 лет.

Определено 3 вируса гриппа В. Также выявлялся риновирус (не гриппозной этиологии).

Всего в эпидсезоне 2022-2023 гг. зарегистрировано 642 случая гриппа.

Ранее «КП» писала, что Смоленская область присоединилась к Неделе здоровья матери и ребенка. Врачи призывают молодежь заботиться о себе.