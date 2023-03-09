Магазин сгорел 8 марта в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В среду, 8 марта, в 13:15 пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Зимонино Шумячского района.

На место происшествия выехали автоцистерны и спасатели. Возгорание произошло в одном из магазинов района.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, здание полностью уничтожено огнём. В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что автомобиль Почты России загорелся возле ДК «Шарм» в Смоленске. Причины произошедшего выясняют специалисты.