«Кормление слонов в Брянске»

Фото: ИП Корнилова Таисия Анатольевна.

Это трогательное произведение для детей и взрослых по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон». История маленькой девочки, которая заболела и никак не могла выздороветь. Чтобы стать веселой и счастливой, ей понадобилось маленькое «чудо».

В рассказе Куприна этим чудом стал настоящий слон. В нашей же постановке - это не только настоящие индийские слоны, но и весь удивительный мир цирка. Захватывающая история взаимодействия главной героини с миром фантастических существ.

«Девочка и слон» - это нашумевший на всю страну театрализованный спектакль с участием в главной роли гигантов суши. Первая в истории коллаборация цирка и театра.

Фото: ИП Корнилова Таисия Анатольевна.

Тонны декораций, необычные спецэффекты, единая сюжетная линия, дизайнерские костюмы и артисты мирового уровня.

Вас ждут легендарные слоны Корниловых, которые объездили весь мир и теперь будут радовать Брянского зрителя своими трюками, занесенными в КНИГУ РЕКОРДОВ.

Фото: ИП Корнилова Таисия Анатольевна.

Так же в спектакле: животные джунглей, спрятанные у девочки в комнате; настоящий театр теней; страна сладостей; гигантские ложки, чашки, тарелки; живые подушки и летающие кровати; заколдованные лошади; жонглёры - хулиганы; клоны, притворившиеся девочкой; акробаты, воздушные гимнасты, канатоходцы, колесо смерти, барабанщики, живой оркестр, питоны; дикобразы; обезьянки под куполом; пони, собаки - волшебники и, конечно же, веселый и добрый клоун. А на десерт мы подготовили для Вас чаепитие со слонами.

И это еще не всё! На премьерные дни дрессировщик слонов Андрей Дементьев - Корнилов подготовил подарок для жителей Брянска. У каждого зрителя будет уникальная возможность совершенно бесплатно покормить и познакомиться со слонихами.

Фото: ИП Корнилова Таисия Анатольевна.

Главный режиссёр и хореограф обладатели театральной премии «Золотая Маска»

Режиссёр постановщик: детский режиссер - сказочник

Художественный руководитель: Народная артистка России - Таисия Корнилова

Дрессировщик слонов: многократный победитель международных фестивалей, а также автор проекта «Парк слонов» - Андрей Дементьев - Корнилов

Успейте приобрести билеты на премьерные спектакли!

Информация и покупка билетов на сайте: https://circus-bryansk.ru/

Коллективные заявки по телефону: 89164865540

Жизнь слонов онлайн: https://t.me/elephantshowrussia

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