В Смоленске определили подрядчиков по благоустройству дворовых и общественных территорий. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрации города состоялось первое в этом году заседание штаба по реализации программы «Формирование современной городской среды». Подрядчики по выполнению работ благоустройства уже определены.

В рамках программы ремонт пройдёт на трёх общественных территориях:

– Массовое поле в парке «Лопатинский сад» (2-й этап);

– территория Солдатского озера (1-й этап);

– бульвар на ул. Рыленкова (зеленая зона между улицей 25 Сентября и проспектом Строителей, напротив Храма Новомучеников Российских (1-й этап).

А также по следующим адресам:

ул. Багратиона, 8/1

проспект Гагарина, 12в

ул. Докучаева, 4

ул. Тухачевского, 5

ул. Нахимова,.27

ул. Шевченко, 76, 78

ул. Ломоносова, 1/74, 3

В ходе заседания обсуждены вопросы взаимодействия с подрядчиками, организациями, осуществляющими строительный контроль и проведение лабораторных испытаний материалов, применяемых на объектах благоустройства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

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