Электроламповый завод в Смоленске сменил собственника. Фото: Андрей АБРАМОВ

Компания АО "Ледванс" продала производственную площадку на улице Индустриальной российскому инвестору. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания губернатора Алексея Островского с инвестиционном блоком администрации области.

Как проинформировал главу региона начальник департамента промышленности и торговли Игорь Соколов, собственником производственных мощностей стала российская группа компаний "Формула света". Бенефициаром покупки выступает компания "Стеклосервис", занимающаяся производством автомобильной светотехники и уличного освещения. Среди основных партнеров – крупное российское автопромышленное предприятие КАМАЗ.

В рамках диверсификации новая компания намерена реализовать в Смоленске еще несколько инвестиционных проектов, например, выпуск рассеивателей для фар, линейных светодиодных ламп, светодиодных светильников для уличного освещения. В планах также внедрение технологии литья из алюминия для производства компонентов фар и корпусов для светильников.

Читай также:

В Смоленске определили подрядчиков по благоустройству дворовых и общественных территорий. Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.