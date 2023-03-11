В Смоленской области драка из-за девушки закончилась убийством.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Трагедия произошла вечером 31 января. Возле одного из магазинов 29-летний житель Гагарина вместе со своей девушкой распивал спиртное. Пара познакомилась с двумя молодыми людьми, было решено продолжить выпивать в подъезде многоэтажки по переулку Пионерский.
Между 8 и 9 этажами один из новых приятелей – 19-летний парень – ударил девушку в ходе конфликта. Её парень заступился за нее, и агрессор стал избивать защитника руками и ногами по голове. Девушка испугалась и убежала.
Молодой человек скончался от полученных травм. Его тело занесли в лифт, где на следующий день его нашли местные жители.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело в отношении 19-летнего смолянина направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске сотрудники МЧС выезжали спасать ребёнка в окне многоэтажки. Спасателей вызвали местные жители.