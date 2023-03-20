15-летний подросток умер после избиения в Михновке под Смоленском. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Трагедия произошла 7 марта на остановке общественного транспорта в Михновке. Как рассказывают знакомые погибшего в социальной сети, 15-летний подросток, учащийся 26 школы приехал в деревню, чтобы поздравить подругу с предстоящим праздником.

По словам смолян, в ходе конфликта, причина которого до сих пор неизвестна, сверстники потерпевшего жестоко избили парня. На следующий день молодой человек скончался в больнице от полученных травм.

По данному факту следственным управлением СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Смоленской области Анатолию Уханову доложить о ходе расследования и обстоятельствах дела.

Ранее «КП» писала, что после передачи под опеку трехлетней девочки смоленский СКР возбудил уголовное дело. Следователи усмотрели действия, выходящие за пределы полномочий чиновников.