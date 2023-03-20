Юные смоленские баскетболистки стали чемпионками ЦФО. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Ученицы СШ №19 им. Героя России А.А. Панова стали победителями финальных соревнований федерального этапа Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек. За победу боролись 16 команд Центрального федерального округа.

Как рассказали в учреждении, лучшей баскетболисткой турнира признана смолянка Полина Захарова, ученица 11А класса.

Ранее «КП» писала, что досрочный период ЕГЭ стартовал в Смоленской области. 20 марта экзамены по географии и литературе напишут 15 человек.