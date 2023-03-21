В Смоленске отремонтируют улицу Румянцева. Фото: пресс-служба администрации города.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт ряда улиц и автодорог в регионе, в том числе, улицы Румянцева в областном центре. Как сообщают в пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор», в порядок приведут участок от пересечения с улицей Шевченко до пересечения с улицей 25 Сентября.

В рамках работ будут выполнены: фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, ремонт тротуаров, замена средств обустройства дороги и нанесение разметки из горячего и холодного пластика со светоотражающими элементами.

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