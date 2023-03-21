СКР проводит проверку по факту трагедии на пожаре в Смоленской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 марта в одном из частных домов Рославля случился пожар. После ликвидации огня, при разборке сгоревших конструкций обнаружено тело 41-летнего мужчины. Известно, что он злоупотреблял спиртными напитками и курил табачные изделия в доме.

Тело погибшего направлено в судебно-медицинский морг для установления причины смерти. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что из реки Десна в Смоленской области подняли тело утонувшего мужчины. Погибшего передали сотрудникам полиции.