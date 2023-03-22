Известный смоленский краевед-исследователь Игорь Шкурлов ушёл из жизни. Фото: журнал «Смоленский край».

Игорь Владимирович Шкурлов скончался 21 марта в возрасте 63 лет. Долгие годы был кадровым военным, затем работал в Смоленском государственном музее-заповеднике, департаменте по культуре и государственном архиве Смоленской области. Большую часть своей жизни Игорь Владимирович посвятил краеведению. За свои труды Игорь Шкурлов был награжден крестом «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года».

Соболезнования в связи с кончиной Игоря Владимировича Шкурлова выражают и его коллеги из журнала «Край Смоленский», где он был постоянным автором - вел рубрику «Георгиевские кавалеры»:

– Последнюю свою статью в редакцию «Края Смоленского» Игорь Владимирович прислал 7 марта, т.е. две недели назад. Выйдет в свет она уже после его кончины. Светлая память этому подвижнику изучения культурно-исторического наследия Смоленского края.

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