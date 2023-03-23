В Смоленске расселили очередной аварийный дом. Фото: «Город и Мы» ВКонтакте.

Коммунальные службы Смоленска начали отключение аварийного дома №11 по 3-ей линии Красноармейской слободы от коммуникаций. Накануне дом покинула последняя жительница, получившая новую квартиру по программе переселения.

Как рассказывают в городском информационном агенстве, дом был построен после войны и признан аварийным в 2014 году. Все жильцы ранее переехали в новые квартиры, но городские власти продолжали подавать теплоноситель в дом, пока в нем проживала пожилая смолянка.

Галина Ивановна прожила в бараке 54 года – сначала без удобств, затем с частичными удобствами. Когда женщина согласилась переехать в предоставленную квартиру, управление муниципального контроля помогло с транспортом и рабочей силой, чтобы перевезти вещи. В ближайшее время аварийный дом будет снесён.

Отметим, что всего, на этапе программы 2022-2023 годов в областном центре намечено расселение порядка 11 тысяч квадратных метров жилья – будет приобретено 284 квартиры – жилищные условия смогут улучшить 645 смолян.

Читай также: врио губернатора Смоленской области Василий Анохин завёл личный аккаунт в соцсетях. Чиновник настроен на максимальный диалог со смолянами и решение их проблем.