В Смоленске жесткое ДТП на улице Шевченко остановило движение трамваев. Фото: ДПС/ДТП/ЧП 67 Смоленщина.

Утром 27 марта на улице Шевченко произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария остановила движение трамваев.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, столкнулись две легковушки – «Рено» и «Нива». По информации пресс-службы МУТТП, движение трамваев 1 маршрута временно осуществляется со стороны Багратиона до остановки Заводская.

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