В Смоленске жесткое ДТП на улице Шевченко остановило движение трамваев. Фото: ДПС/ДТП/ЧП 67 Смоленщина.
Утром 27 марта на улице Шевченко произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария остановила движение трамваев.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, столкнулись две легковушки – «Рено» и «Нива». По информации пресс-службы МУТТП, движение трамваев 1 маршрута временно осуществляется со стороны Багратиона до остановки Заводская.
Читай также:
В Смоленской области половодье смыло мост. В прошлом году он тоже подвергся разрушению.