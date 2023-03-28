В Смоленской области на кладбище нашли 102 боеприпаса времен ВОВ. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

На городском кладбище в Ельне нашли 102 боеприпаса времен ВОВ. Сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов поступило 27 марта.

По информации СОГБУ «Пожарно-спасательного центра», специалистами были обезврежены артиллерийские снаряды 37, 45 и 76 калибра, взрыватель к артиллерийскому снаряду и гильзы.

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