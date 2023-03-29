«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. 29 марта на территории Смоленской области ожидается пасмурная погода. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер подует северной четверти 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +1°C…+4°C, местами до +7.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 730 мм рт. столба, днем начнет расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске продолжают убирать дороги от песка и грязи. Работы ведутся в круглосуточном режиме.