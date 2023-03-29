В Смоленске провели очередной рейд по выявлению незаконно установленных ларьков. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники управления торговли администрации города провели очередной рейд по выявлению незаконно установленных ларьков. В этот раз уведомления о необходимости добровольного демонтажа объектов будут направлены владельцам торговых объектов на улицах Николаева и 25 Сентября. Если этого не произойдёт, то ларьки ждёт принудительный демонтаж.

В администрации города напоминают, что в областном центре существует схема размещения таких объектов. Если павильон в неё не входит, то у владельца нет договора на право осуществлять здесь торговлю и договора на аренду земли.

Ранее «КП» писала, что модернизированная система уличного освещения Смоленска помогла сэкономить более 200 млн рублей. В городе установили современные светодиодные светильники, которые являются наиболее энергоэффективными.