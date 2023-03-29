Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 14:51

В Смоленске провели очередной рейд по выявлению незаконно установленных ларьков

Мэрия продолжает бороться с установкой торговых объектов, портящих внешний облик города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске провели очередной рейд по выявлению незаконно установленных ларьков. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске провели очередной рейд по выявлению незаконно установленных ларьков. Фото: пресс-служба администрации города.

Сотрудники управления торговли администрации города провели очередной рейд по выявлению незаконно установленных ларьков. В этот раз уведомления о необходимости добровольного демонтажа объектов будут направлены владельцам торговых объектов на улицах Николаева и 25 Сентября. Если этого не произойдёт, то ларьки ждёт принудительный демонтаж.

В администрации города напоминают, что в областном центре существует схема размещения таких объектов. Если павильон в неё не входит, то у владельца нет договора на право осуществлять здесь торговлю и договора на аренду земли.

Ранее «КП» писала, что модернизированная система уличного освещения Смоленска помогла сэкономить более 200 млн рублей. В городе установили современные светодиодные светильники, которые являются наиболее энергоэффективными.