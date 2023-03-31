Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:04

В Рославле автомобиль Ford сбил мужчину на пешеходном переходе

Смолянину потребовалась медицинская помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Рославле автомобиль Ford сбил мужчину на пешеходном переходе.

В Рославле автомобиль Ford сбил мужчину на пешеходном переходе.

Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 30 марта, около 20:05 в районе дома 18 по улице Карла Маркса в Рославле произошло ДТП с пострадавшим мужчиной. Водитель автомобиля Ford Focus сбил местного жителя на пешеходном переходе.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 54-летний мужчина переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что следком проводит проверку после избиения школьницы в Гагарине. Видео с дракой подростков выложили в местный паблик.