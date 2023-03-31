В Рославле автомобиль Ford сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 30 марта, около 20:05 в районе дома 18 по улице Карла Маркса в Рославле произошло ДТП с пострадавшим мужчиной. Водитель автомобиля Ford Focus сбил местного жителя на пешеходном переходе.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 54-летний мужчина переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии ему потребовалась медицинская помощь.

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