Дождливая погода ожидает смолян 2 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

Синоптики обещают облачную погоду и умеренные дожди на территории области 2 апреля.

Ожидаемая температура воздуха на территории Смоленской области: +4°C…+9°C.

В столице региона: +6°C…+8°C.

Скорость восточного ветра составит 6-11 м/с. Атмосферное давление 729 мм рт. столба, будет расти. Световой день продлится 13 часов 6 минут.

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