Штат сотрудников сафоновского завода «Авангард» расширится на несколько десятков человек. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Глава региона Василий Анохин встретился с директором сафоновского завода «Авангард» Эдуардом Епишиным. Об этом врио губернатора сообщил на своей странице в социальной сети.

На встрече обсуждались положение дел на предприятии, выполнение гособоронзаказа, кадровую политику и ожидаемое расширение штата еще на несколько десятков человек, а также возможность использования композитных материалов, производимых на предприятии, для продления срока службы котельных и других объектов ЖКХ.

В настоящее время предприятие является стратегическим в оборонно-промышленном комплексе и так же, как Смоленский авиационный завод, входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Сегодня здесь трудится свыше полутора тысяч человек. Завод специализируется на выпуске продукции военного и гражданского назначения.

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