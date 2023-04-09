В Смоленске благоустроят территорию Солдатского озера. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске пройдут работы по благоустройству территории, прилегающей к Солдатскому озеру. Реконструкция будет проходить в несколько этапов. Первый коснется южной стороны.

Здесь будет благоустроена дамба, проложены пешеходные дорожки, установлены новое освещение из полусотни торшерных светильников, лавочки, урны.

Подрядчик постоянно запрашивает сводки погоды, чтобы к моменту просыхания почвы вовремя прислать сюда технику. Подготовительные работы проходят под постоянным контролем заказчика – еженедельно на объекте проводятся совещания с участием всех сторон, и все вопросы оперативно решаются.

По информации пресс-службы администрации города, дата окончания работ по контракту – 1 сентября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске стартуют работы по благоустройству скверов и дворов. Крайний срок окончания по всем объектам также 1 сентября.