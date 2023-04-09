В Рославльском районе 29-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Трагедия произошла около шести часов вечера 8 апреля. В деревне Епишево – 1 загорелся один из частных жилых домов.

На место происшествия выезжали автоцистерны и 6 спасателей. По информации ГУ МЧС по Смоленской области, пожар уничтожил дом полностью. При разборе сгоревших конструкций было найдено тело погибшей 29-летней женщины.

Причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что автомобиль Peugeot перевернулся на Витебском шоссе в Смоленске. В аварии никто не пострадал.