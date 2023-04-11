В Смоленске моют памятники и монументы. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске приступили к мытью памятников после зимы. Специалисты муниципального «Зеленстроя» начали с центральной части города – памятников Фёдору Коню, Владимиру Ленину, Владимиру Куриленко.

Фото: пресс-служба администрации города.

В работе используются автовышка и поливомоечная машина. Монументы отмывают с помощью специального моющего средства и щеток.

Фото: пресс-служба администрации города.

Моют памятники обычно два раза в год, после зимы и перед Днём города. Однако, как отмечают в городской администрации, в случае необходимости работы могут выполняться несколько раз за сезон.

Ранее «КП» писала, что фонтаны Смоленска готовят к запуску. Специалисты «Горводоканала» приступили к очистке чаш сооружений от мусора и проверке систем водоснабжения.