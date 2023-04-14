В Смоленске объявили повышенный уровень погодной опасности. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В пятницу на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер подует северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +7°C…+12°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.

Ранее «КП» писала, что спецподразделения по уборке улиц появятся в каждом районе Смоленска. Они будут работать в составе «Зеленстроя».