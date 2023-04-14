В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по Большой Краснофлотской. Фото: Иван МАКЕЕВ

В целях обеспечения безопасности на улице Большой Краснофлотской почти на месяц ограничат движение транспорта.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в районе дома 68 пройдут работы по устройству сети дождевой канализации. Движение транспорта на этом участке будет ограничено с 15 апреля по 20 мая.

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