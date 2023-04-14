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НовостиОбщество14 апреля 2023 12:19

В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по Большой Краснофлотской

В районе дома 68 проведут работы по устройству сети дождевой канализации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по Большой Краснофлотской.

В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта по Большой Краснофлотской.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В целях обеспечения безопасности на улице Большой Краснофлотской почти на месяц ограничат движение транспорта.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, в районе дома 68 пройдут работы по устройству сети дождевой канализации. Движение транспорта на этом участке будет ограничено с 15 апреля по 20 мая.

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