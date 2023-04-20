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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:04

Василий Анохин встретился со смоленскими волонтёрами СВО

Участники движения больше года собирают гумпомощь мобилизованным и добровольцам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Василий Анохин встретился со смоленскими волонтёрами СВО. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Василий Анохин встретился со смоленскими волонтёрами СВО. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин встретился в волонтёрами, которые уже больше года собирают гуманитарные грузы, отвозят именные посылки смоленским бойцам на передовую.

Сразу несколько организаций шьют тактические летние костюмы, балаклавы и перчатки, собирают аптечки. Волонтеры помогают госпиталям на новых территориях и даже оказывают там юридическую поддержку местному населению.

Глава региона подчеркнул, что администрация области продолжит оказывать всестороннюю поддержку волонтёрам, направлять необходимое дорогостоящее оборудование и технику.

Ранее Василий Анохин встретился со смоленскими бойцами в зоне СВО. Глава региона передал гумпомощь добровольцам и мобилизованным.