Три озера в Смоленске будут разрешены для купания летом. Фото: пресс-служба администрации города.

В нынешнем купальном сезоне, который начнется 1 июня, для купания будут официально разрешены три озера – в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща», Ключевое, Дубровенское. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в социальной сети.

В рамках подготовки к сезону на водоемах проведут ряд мероприятий: лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия, водолазные обследования и очистка дна озер, санитарная очистка пляжей, оборудование пляжей тентами, скамейками, контейнерами для мусора, биотуалетами, кабинками для переодевания и душевыми кабинками.

Для купания детей и не умеющих плавать людей будут отведены специальные участки акватории.

На озерах будут организованы работа спасательных пунктов, охрана общественного порядка, медицинское обеспечение, торговля прохладительными напитками.

На остальных озёрах купание будет запрещено.

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