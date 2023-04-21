Смоленская область получит дополнительные средства на ремонт дорог. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В рамках визита на Смоленщину Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Губернатора области Василием Анохиным. В ходе беседы стороны договорились о том, что Смоленская область получит дополнительные средства на ремонт дорог регионального и местного назначения.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем году будет отремонтировано порядка 300 км дорог.

Василий Анохин попросил Председателя Правительства поддержать предложение о направлении 2,3 млрд рублей в рамках опережающего финансирования на ремонт региональных и местных дорог области. Как отметили в пресс-службе администрации региона, это поможет провести ремонт еще около 90 км дорожного полотна.

Михаил Мишустин пообещал дать соответствующее поручение Минтрансу и Минфину:

– Что касается региональных и местных трасс, возможности финансирования опережающим способом, мы Вашу просьбу рассмотрим и поддержим. Министерству транспорта, Министерству финансов я дам поручения проработать вопрос о выделении на эти цели необходимых средств, в том числе на ремонт уличной сети Смоленска.

Подробнее о встрече председателя Правительства и главы Смоленской области можно почитать здесь.