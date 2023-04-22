Смоленский государственный университет попал в рейтинг лучших вузов России. Фото: пресс-служба СмолГу.

Смоленский государственный университет попал в рейтинг лучших вузов России и занял 79 место. Исследование проведено специалистами HeadHunter - крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Ещё одно смоленское высшее учебное заведение - СМГУ - заняло 337 позицию рейтинга.

Востребованность выпускников СмолГУ у работодателей оценили в 14,9 балла, а их средние ожидаемые зарплаты – в 35 тысяч рублей. Всего вуз набрал 102,1 балла. Первое место за московской Высшей школой экономики.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске планируют открыть филиалы московских авиационных вузов. Площадкой для создания центров компетенций могут стать Московский авиационный институт и МГТУ имени Баумана.