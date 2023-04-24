Жители Смоленской области минувшей ночью увидели полярное сияние. Фото: «Погода Смоленска и области».

В ночь с 23 по 24 апреля жители Смоленска наблюдали северное сияние. Для средних широт, таких как Смоленщина, подобные события происходят достаточно редко.

Фото: «Погода Смоленска и области».

Как отмечают в группе «Погода Смоленска и области», интенсивность и видимость полярных сияний зависит от солнечной активности, которая, в свою очередь, не постоянна, а циклически меняется. Обычно кульминация приходится на окончание 11-летнего цикла, именно тогда и наблюдаются самые эффектные ситуации.

К слову, предыдущий пик наблюдался в 2013 году, а ближайший будет в следующем 2024 году.

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