Смолянину грозит 15 лет в колонии за финансирование терроризма. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Смоленской области, который обвиняется в финансировании терроризма. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина, будучи сторонником радикальных идей в 2017 году через мобильный банк перевел своим родственникам, входящих в состав террористической организации и участвовавших в ведении боевых действий, около 80 тысяч рублей.

По информации УФСБ России по Смоленской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено на рассмотрение во второй Западный окружной военный суд.

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