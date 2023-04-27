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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 13:48

Смолянину грозит 15 лет в колонии за финансирование терроризма

Материалы регионального УФСБ в отношении подозреваемого направлены в суд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянину грозит 15 лет в колонии за финансирование терроризма.

Смолянину грозит 15 лет в колонии за финансирование терроризма.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Смоленской области, который обвиняется в финансировании терроризма. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина, будучи сторонником радикальных идей в 2017 году через мобильный банк перевел своим родственникам, входящих в состав террористической организации и участвовавших в ведении боевых действий, около 80 тысяч рублей.

По информации УФСБ России по Смоленской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено на рассмотрение во второй Западный окружной военный суд.

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