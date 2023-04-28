В Смоленской области 16-летняя девушка умерла от передозировки наркотиками. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

26 апреля в Сафонове от передозировки наркотиками скончалась 16-летняя девушка. Как сообщают местные жители в социальных сетях, медикам не удалось вовремя спасти смолянку.

По информации регионального управления МВД, установлено, что погибшая употребляла запрещенные вещества в компании 24-летнего парня. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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