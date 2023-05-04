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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:43

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением первоклассника в Смоленске

По факту происшествия СУ СК организовал процессуальную проверку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением первоклассника в Смоленске.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением первоклассника в Смоленске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшем в школе Смоленска. 10 апреля подросток ударил головой о пол первоклассника с ослабленным зрением. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, которая повлекла за собой неврологические нарушения.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области Анатолию Уханову возбудить уголовное дело в связи с освещенным в СМИ происшествием и представить доклад об обстоятельствах инцидента и результатах расследования.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ищут свидетелей аварии с погибшей 32-летней женщиной. Трагедия произошла на улице Кирова.