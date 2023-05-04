Реадовский парк и Блонье обработали от клещей. Фото: пресс-служба администрации города.

Рано утром в Реадовском парке и на Блонье проведена акарицидная обработка зелёных зон специализированными средствами, предназначенными для уничтожения и профилактики появления клещей.

Сегодня на этих общественных территориях не рекомендуется выгуливать домашних животных, трогать зелёные насаждения.

По информации администрации города, завтра специалисты проведут аналогичные работы в парке «Соловьиная роща» (с 6.00) и в Лопатинском саду (с 9.00)

Ранее «КП» писала, что сезонные покосы травы стартовали в Смоленске. В этом году такие работы начались раньше обычного.