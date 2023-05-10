Специалистов в области ракето- и самолетостроения начнут готовить в Смоленске

Обучение начнётся в сентябре. Фото: СмолГУ.

Московский авиационный институт совместно со СмолГУ запускает подготовку специалистов в области ракето- и самолетостроения. Партнерства вузов удалось достичь благодаря поддержке Председателя Правительства России Михаила Мишустина, сообщил в социальных сетях врио губернатора Василий Анохин.

«Смоленский авиационный завод уже подписал соглашение с вузами. В сентябре первые 50 человек поступят на бюджетное обучение по двум новым специальностям. Студенты пройдут обязательную практику на нашем заводе, а после будут трудоустроены по целевому набору», - сообщил врио.

Фактически абитуриенты поступают на образовательные программы МАИ, а СмолГУ как вуз-партнёр реализует часть обучения.

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