Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 12:20

Специалистов в области ракето- и самолетостроения начнут готовить в Смоленске

Обучения начнётся с сентября текущего года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Обучение начнётся в сентябре. Фото: СмолГУ.

Обучение начнётся в сентябре. Фото: СмолГУ.

Московский авиационный институт совместно со СмолГУ запускает подготовку специалистов в области ракето- и самолетостроения. Партнерства вузов удалось достичь благодаря поддержке Председателя Правительства России Михаила Мишустина, сообщил в социальных сетях врио губернатора Василий Анохин.

«Смоленский авиационный завод уже подписал соглашение с вузами. В сентябре первые 50 человек поступят на бюджетное обучение по двум новым специальностям. Студенты пройдут обязательную практику на нашем заводе, а после будут трудоустроены по целевому набору», - сообщил врио.

Фактически абитуриенты поступают на образовательные программы МАИ, а СмолГУ как вуз-партнёр реализует часть обучения.

Читай также: Во всероссийской акции «Баллада о солдате» принял участие хор из Смоленска. Участники акции почтили память бойцов.