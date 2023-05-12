Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,3 раза в январе-апреле

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В январе-апреле 2023 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 51,1 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Игоревская и Гагарин. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в апреле погрузка лесных грузов увеличилась по сравнению с апрелем 2022 года в 1,7 раза (до 12 тыс. тонн).

За 4 месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: химические и минеральные удобрения – 650,1 тыс. тонн (+1,7% к январю-апрелю 2022 года); черные металлы – 33,5 тыс. тонн (+10,7%); промышленное сырье и формовочные материалы – 21,1 тыс. тонн (+7,6%).