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НовостиОбщество14 мая 2023 4:22

«Сплошные проверки» пройдут в Заднепровском районе Смоленска 14 мая

Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: УМВД по Смоленской области.

Фото: УМВД по Смоленской области.

14 мая в Заднепровском районе Смоленска пройдет специальное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

«В рамках подобных мероприятий дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», - сообщили в ведомстве.

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