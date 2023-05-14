«Сплошные проверки» пройдут в Заднепровском районе Смоленска 14 мая

Фото: УМВД по Смоленской области.

14 мая в Заднепровском районе Смоленска пройдет специальное профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

«В рамках подобных мероприятий дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения», - сообщили в ведомстве.

Читай также: В обед в субботу, 13 мая, под Смоленском полыхал жилой дом. Пострадавших нет.