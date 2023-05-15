Бывший главбух смоленской организации присвоила себе около 7,8 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2023 года в УМВД России по Смоленской области поступило заявление специалиста службы безопасности компании, занимающейся ремонтом и обслуживанием кассовой техники. Он сообщил о хищении денежных средств в особо крупном размере.

Полицейские организовали проверку, в ходе которой было установлено, что 50-летняя местная жительница работала главным бухгалтером организации. Подозреваемая имела доступ к клиент-банку фирмы и в течение продолжительного времени перечисляла с него деньги на свой счет.

В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска неизвестный сбил косулю и скрылся с места ДТП. Как животное попало в город – неизвестно.