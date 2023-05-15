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НовостиПроисшествия15 мая 2023 12:04

Бывший главбух смоленской организации присвоила себе около 7,8 млн рублей

Женщина использовала расчетные счета компании для хищения средств
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Бывший главбух смоленской организации присвоила себе около 7,8 млн рублей.

Бывший главбух смоленской организации присвоила себе около 7,8 млн рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2023 года в УМВД России по Смоленской области поступило заявление специалиста службы безопасности компании, занимающейся ремонтом и обслуживанием кассовой техники. Он сообщил о хищении денежных средств в особо крупном размере.

Полицейские организовали проверку, в ходе которой было установлено, что 50-летняя местная жительница работала главным бухгалтером организации. Подозреваемая имела доступ к клиент-банку фирмы и в течение продолжительного времени перечисляла с него деньги на свой счет.

В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска неизвестный сбил косулю и скрылся с места ДТП. Как животное попало в город – неизвестно.