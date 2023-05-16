Смоленские спасатели вызволили собаку из водной ловушки

Фото: «Пожарно-спасательный центр».

15 мая в диспетчерскую службу поступило сообщение от местных жителей о собаке, попавшей в водную ловушку. Животное, которое несколько суток не могло самостоятельно вернуться на берег, заметили на одном из островов реки Западная Двина.

Как рассказали в пресс-службе пожарно-спасательного центра, спасатели доставили питомца на сушу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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